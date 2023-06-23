FATF вирішила не вносити Росію до чорного списку: що це означає

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) під час зустрічі 21-23 червня відмовилась занести Росію до чорного списку, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Варто зауважити, що у FATF визнала, що війна Росії проти України суперечить принципам групи. Вони також висловили глибокі співчуття Україні у зв'язку з війною.

"FATF повторює, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи" , - сказано в повідомленні.

Попри призупинення членства, Росію знову не додали ні до чорного списку, ні хоча б до сірого.

Разом з тим міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не погоджується з таким рішенням. За його словами, Росія відповідає критеріям для внесення до “чорного списку”.

"Росія безумовно відповідає критеріям для внесення до “чорного списку”, і ми не погоджуємось з рішенням FATF не включати Росію до “чорного списку”. Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку Росія становить для цілісності світової фінансової системи" , - заявив він.

Включення до "чорного" списку поставить Росію поруч із КНДР, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки і компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Ще 23 країни перебувають у "сірому списку", включно з Туреччиною, ПАР, ОАЕ та Йорданією. У звіті Міжнародного валютного фонду за 2021 рік було виявлено, що ця позначка, яка передбачає більш суворі вимоги до моніторингу, призводить до значного і статистично значущого скорочення припливу капіталу.

Як Росії шантажує інші країни

Кремль "попереджає" країни, що занесення до списку FATF ускладнить і зробить дорожчим їхнє подальше ведення бізнесу з Росією. Розрахунки, опубліковані в документах для офіційних осіб Туреччини та ОАЕ, припускають, що кожна з двох країн постраждає майже на 1% свого ВВП унаслідок втрати торгівлі та інвестицій.

Росія заявила, що Туреччина втратить доходи від російських туристів, оскільки потенційні труднощі з обробкою платежів затримують відвідувачів, а зриви контрактів на великі проєкти, як-от атомна електростанція "Аккую" або газопровід "Турецький потік", можуть призвести до мільярдних збитків.