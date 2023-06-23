МЗС: До України з Угорщини повернули ще двох військовополонених

Українські дипломати вивезли з Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українські дипломати вивезли з Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. ﻿ Працюємо, аби й решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних" , - зазначив Ніколенко.

9 червня до Міністерства закордонних справ України запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини і передали йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Повідомлялося також, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Про те, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження, українська сторона дізналася з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна угорському ЗМІ.