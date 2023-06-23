США, Британія, Франція, Китай та РФ обговорили ядерну зброю

Сполучені Штати у червні скликали робочу зустріч експертів із Китаю, Франції, Росії та Великої Британії для обговорення питань ядерної зброї, зокрема зменшення пов’язаних із нею стратегічних ризиків, повідомляє Європейська правда.

Про зустріч, що відбулась 13-14 червня в Єгипті, Державний департамент повідомив у п’ятницю.

На зустрічі "ядерної п’ятірки" експерти міністерств закордонних справ та оборони "обговорили питання зменшення стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", зазначається в пресрелізі Держдепу.

"Делегація США привітала професійний підхід делегацій та залучення до тематичних дискусій представників оборонних відомств" , – відзначили у відомстві.

Там додали, що Сполучені Штати як країна, що головує в межах відповідних обговорень, "продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами з ядерних питань з цих п'яти країн".

Зустріч відбулась у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який набув чинності у 1970 року між п’ятьома державами, які мають підтверджені запаси ядерної зброї та є за сумісництвом постійними членами Радбезу ООН.

ДНЯЗ має на меті зупинити поширення потенціалу створення ядерної зброї та гарантувати право країн-учасниць розвивати ядерну енергетику в мирних цілях.

Як повідомлялось, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру раніше цього місяця відзначив, що кількість оперативних ядерних озброєнь почала зростати у світі в міру реалізації довгострокових планів модернізації та розширення збройних сил країн.