США закликали ООН розслідувати постачання іранських безпілотників Росії
Україна та чотири країни закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша розслідувати передачу іранських дронів РФ, повідомляє Ділова столиця.
Про це оголосила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу.
США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", — зазначила Томас-Грінфілд.
Вона нагадала, що Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію.
"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", — підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.