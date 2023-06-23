У Японії від вірусу Оз померла перша людина у світі

Японська влада заявила 23 червня про перший у світі смертельний випадок після зараження вірусом Оз, повідомляє Укрінформ.

За даними влади префектури Ібаракі та Міністерства охорони здоров’я Японії, жінка звернулася до медичного закладу влітку 2022 року після того, як у неї з’явилися симптоми, включаючи лихоманку та втому.

Лікарі діагностували у неї пневмонію, але після погіршення стану пацієнтки її госпіталізували, а на правому стегні виявили кліща.

Вона померла від міокардиту, що є запаленням серцевого м’яза, через 26 днів після госпіталізації. Згідно з даними Національного інституту інфекційних захворювань у Токіо, на даний час проти вірусу Оз не існує вакцини.

Зазначається, що вперше вірус був виявлений у 2018 році у кліщі Amblyomma testudinarium, знайденому в західній префектурі Ехіме.

Згідно з даними Націнституту, вірус Оз передається через укус кліща, який існує на великій території Японії.

Антитіла були виявлені у диких мавп, кабанів і оленів у префектурі Тіба поблизу Токіо, центральних префектурах Гіфу та Міє, західних префектурах Вакаяма та Ямагуті та південно-західній префектурі Оїта.

Повідомляється, що у двох мисливців в Ямагуті також виявили антитіла.

В Інституті заявили, що зараження вірусом не обов’язково є смертельним, але необхідно провести додаткові дослідження щодо його симптомів і небезпеки.