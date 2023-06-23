У США досі не побачили несанкціонованого використання наданої Україні зброї

Міністерство оборони США продовжує заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї, повідомляє Голос Америки.

Про це під час слухань у підкомітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США наголосила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це" , - додала посадовиця під час слухань.

На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.

Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України.

"Більша частина всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів не зі Сполучених Штатів" , – сказала Купер.

За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж Сполучені Штати.

Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України" .

Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.

На слуханнях йшлося і про те, що співпраця між Сполученими Штатами та партнерами щодо промислового виробництва зростає як для підтримки України, так і для поповнення власних запасів Міністерства оборони США.