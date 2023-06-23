Євросоюз закликає Вірменію та Азербайджан до деескалації

Європейський Союз уважно моніторить зростаючу напругу між Вірменією і Азербайджаном та пропонує обом сторонам долучитися до пошуку взаємоприйнятних рішень з метою деескалації, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС уважно слідкує за зростаючою напругою між Азербайджаном та Вірменією, що відбувається протягом кількох минулих тижнів, коли щоденно надходять повідомлення про інциденти зі стрільбою вздовж міжнародних кордонів цих країн, на додаток до подібних інцидентів на контактній лінії у Карабаху. Майже повна блокада Лачинського коридору, що запроваджена з 15 червня, є дуже тривожною. Вона прямо загрожує життєдіяльності місцевого населення та породжує серйозні побоювання щодо потенційної гуманітарної кризи" , - йдеться у документі.

Як зазначає речник, за підсумками серії зустрічей на високому рівні Європейський Союз продовжує докладати зусилля на найвищому політичному рівні, з тим, щоб допомогти зняти цю напругу та знайти взаємоприйнятні рішення.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан за останні 30 років двічі воювали за контроль над Нагірним Карабахом. Після масштабного конфлікту у 2020 році Баку та Єреван уклали перемир’я, у порушенні якого регулярно обвинувачують один одного. ЄС докладає зусиль із пошуку мирного вирішення конфлікту, із повагою до суверенітету та територіальної цілісності сторін.