На кордоні України та ЄС модернізують сім пунктів пропуску

На кордоні України та країн Євросоюзу модернізують сім пунктів пропуску, половину коштів на програму виділить Єврокомісія, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Програмою "Механізм "Сполучення Європи" (CEF) передбачається модернізувати автомобільні та залізничні пункти пропуску, під’їздні шляхи, майданчики для паркування вантажівок. Також планується закупити обладнання для митного та прикордонного контролю.

Проєкти розбудови розроблялись спільно з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. 50% коштів мають виділити держави-автори проєктів, інші 50% – Єврокомісія.

У рамках програми планують охопити такі пункти пропуску:

"Ягодин – Дорогуськ"

"Краківець – Корчова"

"Мостиська ІІ – Медика"

"Порубне – Сірет"

"Вадул-Сірет – Дорнешті"

"Бережанка – Лужанка"

"Захонь – Чоп"

"Пріоритет Мінвідновлення – збільшити пропускну здатність пунктів перетину кордону. Це важливо для розвитку експортної логістики та оптимізації транспортних потоків.