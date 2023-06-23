Білий дім про контрнаступ: Допоможемо Україні досягти успіху

Сполучені Штати будуть зосереджені на тому, аби Збройні Сили України досягли успіху у своїх контраступальних діях, але враховують, що динаміка на полі бою може змінюватись, повідомляє Європейська правда.

Про це у п’ятницю заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"Ми зосереджені на тому, аби гарантувати, що Збройні Сили України мають усе, аби досягти успіху. Війни – непередбачувані, й ворог розвивається" , – зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що не буде коментувати контрнаступ України замість української сторони, але висловив переконання, що вони б не розпочались, якби українське військове керівництво мало "хибну впевненість у своєму успіху".

"І ми не раз говорили, що Росія до цього готувалась, закриваючи проблемні ділянки живою силою, стягуючи додаткові сили, створюючи лінії оборони – подекуди в три ряди. Адже росіяни готувались до оборони, й оборона – надійний спосіб ведення війни" , – пояснив представник Білого дому.

"А українці цьому протистоять. Ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, й інколи плани не завжди йдуть так, як очікувалось… Ми будемо зосереджуватись на тому, щоб вони зрештою досягли успіху" , – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні CNN із посиланням на джерела повідомив, що перші контрнаступальні операції України нібито мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Раніше цього тижня в Пентагоні, коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.