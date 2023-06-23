Китайська компанія постачала до Росії тонни пороху — NYT

Китайська державна компанія Poly Technologies постачала тонни пороху до РФ. З нього на Барнаульському заводі виготовляли набої для гвинтівок та автоматів, повідомляє Укрінформ.

Про це пише The New York Times.

Поставки, про які раніше не повідомлялося, між державною китайською компанією та російським заводом з виробництва боєприпасів минулого року викликають нові питання щодо ролі Пекіна у війні Москви проти України, зазначає видання.

У двох окремих випадках минулого року залізничні вагони, що перевозили десятки тисяч кілограмів бездимного пороху — достатньої кількості палива, щоб загалом виготовити щонайменше 80 мільйонів боєприпасів — проїхали через китайсько-російський кордон у віддаленому місті Забайкальськ.

Порох був доставлений китайською державною компанією Poly Technologies, проти якої США раніше запровадили санкції за її глобальні продажі ракетних технологій та надання підтримки Ірану.

Пунктом призначення вантажу був Барнаульський завод набоїв, фабрика боєприпасів у центральній Росії, що неодноразово постачала боєприпаси російському уряду.

Ці, раніше не зареєстровані, факти виявив американський агрегатор торгових даних Import Genius.

Офіційні особи США висловили занепокоєння, що Пекін може відправляти Москві "летальну допомогу", хоча вони не сказали прямо, що Китай здійснював такі поставки, пише видання. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Пекіні заявив, що КНР запевнила США у тому, що вона не надає летальну допомогу РФ для війни проти України.

"Але те, що нас турбує — це приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу" , — заявив Блінкен.

Деякі експерти заявили, що поставки Poly Technologies Барнаульському патронному заводу з моменту вторгнення на загальну суму майже два мільйони доларів, згідно з митними документами, становили таку летальну допомогу.

Згідно з митними документами, Poly Technologies планувала використовувати свої поставки в боєприпасах для російських автоматів Калашникова та снайперських гвинтівок.

Експерти вважають, що Барнаульський завод з початку вторгнення в Україну отримав продукції на два мільйони доларів. Poly Technologies є дочірньою компанією China Poly Group Corporation, що належить уряду Китаю. Раніше ця компанія вже постачала до РФ навігаційне обладнання та деталі для гелікоптерів.

Барнаульський завод набоїв у грудні потрапив під санкції ЄС. Інформація з відкритих джерел свідчить про те, що завод міг служити тренувальним табором, пов’язаним з ПВК "Вагнер".

Прямих доказів того, що бездимний порох має безпосередній звʼязок з війною в Україні, немає. Poly Technologies написала, що порох потрібен для виготовлення "мисливських набоїв іноземного зразка". Проте аналітик Браян Карлсон з Центру досліджень безпеки каже, що це набої саме військового призначення.