РосЗМІ повідомляють про бронетехніку в центрі Ростова
Російські медіа публікують фото з бронетехнікою в центрі російського Ростова на Дону. За даними джерел місцевого видання "161_ru", поліція оголосила план "Крепость".
Як пише видання, "особовий склад повідомили про необхідність бути в повній готовності".
"Є наказ привести до бойової готовності весь склад МВС, Росгвардії та посилити пости на кордоні з "ЛНР" та "ДНР", – зазначив один зі cпіврозмовників.
У російських правоохоронних органах не коментували цю інформацію.