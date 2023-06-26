Російське Міноборони вперше після заколоту показало Шойгу

Російське Міноборони опублікувало кадри нібито роботи міністра оборони Сергія Шойгу в передовому пункті управління "Західного" угруповання військ − це перша поява Шойгу на публіці після спроби заколоту в РФ, повідомляє Українська правда.

"Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ" , - йдеться у повідомленні російського Міноборони.

Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача угрупованням Євгена Нікіфорова, а також провів нараду з командуванням угруповання, на якій наголосив на "високій ефективності виявлення та ураження військової техніки і скупчень особового складу противника на тактичних напрямках зони відповідальності угруповання".

Російське Міноборони вперше від п'ятниці показало кадри з Шойгу на публіці, але жодних його коментарів щодо заколоту Пригожина чи щодо знищених "вагнерівцями" гелікоптерів не надало pic.twitter.com/0sE9qxNQlN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023

Варто зазначити, що ні Міноборони РФ, ні сам Шойгу жодним чином не коментували спробу заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і подальші чутки про можливе звільнення російського міністра оборони. Також немає жодних коментарів про збиті під час заколоту російські вертольоти.

Як відомо, саме звинувачення Пригожина російської армії в тому, що вона завдала ракетного удару по тилових таборах найманців, стали причиною так званого "маршу за справедливість". Пригожин вимагав звільнення Шойгу.