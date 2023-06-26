У Німеччині ультраправа AfD вперше виграла вибори

Представник правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів глави району Зоннеберг у федеральній землі Тюрінгія. Про це? з посиланням на DW, повідомляє Європейська правда.

Ультраправий кандидат набрав 52,8% голосів, перемігши чинного районного адміністратора Юргена Кеппера від ХДС.

Цей район із населенням близько 57 тисяч осіб є одним із найменших у Німеччині.

Водночас, видання називає цю перемогу великим проривом для ультраправої партії.

Зазначається, що ключові партії відмовилися співпрацювати з Альтернативою для Німеччини.

Лідер AfD у Тюрінгії Бьорн Хекке задоволений перемогою. За його словами, партія вже готується до виборів у земельні парламенти Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, "де ми справді можемо створити політичний землетрус".

Водночас, міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майєр назвав результати виборів "тривожним сигналом для всіх демократичних сил".

Він закликав відкинути партійно-політичні інтереси та об'єднати зусилля для захисту демократії.

Видання також зазначає, що хоча ця посада має досить обмежені повноваження, критики AfD побоюються, що правопопулістська політсила отримає будь-яку політичну владу.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника під час опитувань.