Генштаб: ЗСУ знищили ще 950 солдатів та 21 артсистему ворога

Генштаб: ЗСУ знищили ще 950 солдатів та 21 артсистему ворога
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 950 окупантів, ворожий танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків - 4031 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 7820 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од.,
  • РСЗВ – 624 (+0) од.,
  • засобів ППО – 385 (+0) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • вертольотів-308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
  • крилатих ракет - 1259 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751 (+16) од.,
  • спеціальної техніки – 557 (+5) од.
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.

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