Генштаб: ЗСУ знищили ще 950 солдатів та 21 артсистему ворога
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили ще 950 окупантів, ворожий танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано,
- танків - 4031 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 7820 (+14) од.,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од.,
- РСЗВ – 624 (+0) од.,
- засобів ППО – 385 (+0) од.,
- літаків – 314 (+0) од.,
- вертольотів-308 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилатих ракет - 1259 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751 (+16) од.,
- спеціальної техніки – 557 (+5) од.
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.