Повітряні сили знищили 2 "Калібри" та 7 "Шахедів"
Вночі 26 червня Повітряні сили збили 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", 7 з 8 "Шахедів" і всі 4 безпілотники невстановленого типу, якими окупанти атакували Україну.
"(Росіянами – ред.) здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна у Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Шахед"" , - йдеться у повідомленні ЗСУ.
Також росіяни атакували Україну з північного спрямування чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (ймовірно, ударними).
Повітряні сили наголосили, що всі ці дрони знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".