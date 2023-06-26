FATF відмовилася включати РФ до чорного списку — Україна протестує

Пропозиція України внести РФ до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force — FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи, повідомляє Новое время.

FATF при цьому підтвердила призупинення членства РФ в організації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Призупинення членства Російської Федерації залишається чинним… FATF знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо поточних і нових ризиків, пов’язаних з обходом заходів, вжитих проти РФ, з метою захисту міжнародної фінансової системи" , — повторюється в підсумковому комюніке колишня позиція організації, висловлена в лютому 2023 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко піддав критиці таке рішення FATF.

"Росія безумовно відповідає критеріям для внесення до чорного списку, і ми не погоджуємося з рішенням FATF не заносити Росію до чорного списку. Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку Росія становить для цілісності світової фінансової системи" , — заявив він.

Марченко підкреслив, що необхідно змусити Кремль припинити кричущі порушення міжнародних норм і стандартів FATF.

"Кожен день зволікання і відсутності належних дій сприяє подальшому хаосу і руйнуванню" , — зазначив міністр.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що очікує занесення РФ до чорного списку FATF у червні і домагатиметься цього рішення.