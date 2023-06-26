З Білорусі до Росії повернулися п'ять порожніх літаків - ЗМІ

За даними моніторингової групи "Белорусский Гаюн", з Білорусі до Росії 25 червня повернулися п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.

За інформацією моніторингової групи, з аеродрому "Мачулище" (під Мінськом у Білорусі – ред.) увечері 25 червня відлетіли назад (на аеродром вильоту – ред.) п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.

Ці ж літаки напередодні прилетіли до Білорусі із Пскова.

За даними "Гаюна", літаки як прилетіли, так і полетіли порожніми.

Таким чином, літаки просто добу пробули у Мачулищах та полетіли назад.