З Білорусі до Росії повернулися п'ять порожніх літаків - ЗМІ
За даними моніторингової групи "Белорусский Гаюн", з Білорусі до Росії 25 червня повернулися п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.
За інформацією моніторингової групи, з аеродрому "Мачулище" (під Мінськом у Білорусі – ред.) увечері 25 червня відлетіли назад (на аеродром вильоту – ред.) п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.
Ці ж літаки напередодні прилетіли до Білорусі із Пскова.
За даними "Гаюна", літаки як прилетіли, так і полетіли порожніми.
Таким чином, літаки просто добу пробули у Мачулищах та полетіли назад.
"Не можна виключати, що метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі в РФ для придушення заколоту Пригожина", – відзначає "Беларускі Гаюн".