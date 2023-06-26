ЗСУ за вихідні просунулися на 1-2 км на сході - Маляр

Сили оборони України наприкінці минулого тижня розпочали наступ на кількох напрямках на сході країни і станом на ранок понеділка просунулися вперед на 1-2 км. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Васильівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Клещеївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують увійти". , - Заявляє Маляр.

Водночас окупанти, за її словами, намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулого тижня на цих напрямках відбулося близько 250 бойових зіткнень. Але витіснити українські війська із займаних позицій ворог не зміг. Важкі бої продовжуються.

За словами Маляра, за минулий тиждень на сході росіяни здійснили 6 457 обстрілів, випустивши 315 006 боєприпасів. Заступник міністра наголосила, що порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Вона також додала, що ситуація на півдні за минулий тиждень істотних змін не зазнала.

"Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах. За тиждень у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км" , - зазначила Маляр.

Заступник міністра наголосила, що всього з моменту початку настання звільнена площа на півдні становить 130 кв.км.

За словами Маляр, російські окупаційні війська чинять потужний опір, але водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Зокрема, загиблих за минулий тиждень у росіян у 8 разів більше, ніж у ЗСУ, повідомила заступник міністра.