В Британії готуються до сценарію несподіваного розпаду РФ – ЗМІ

За внутрішніми оцінками в уряді Британії, Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.﻿ Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times, повідомляє Українська правда.

Ще від початку повномасштабної війни у Лондоні припускали, що це може закінчитися для Москви нестабільністю всередині країни. Але темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив "похід на Москву", спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії.

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового" , – зазначив співрозмовник видання.

Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – "її внутрішні справи".

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення Пригожиним влади було би "найгіршим сценарієм" і не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що "це фашист".

Форман припустив, що темпи розвитку подій у п’ятницю-суботу заскочили західних дипломатів зненацька.

"Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося" , – поділився він.

Колишній представник Міноборони лорд Річард із Герстмонсе висловив думку, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Колишній посол Британії у Росії Родерік Лайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші, але "зараз він все ще на своїй посаді".