Кремль не закрив кримінальну справу проти Пригожина – РосЗМІ

Російська влада не закрила кримінальну справу проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот. Про це, з посиланням на російське видання "Коммерсант", повідомляє Українська правда.

"На ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ), головним фігурантом якої став засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинили, її продовжує розслідувати слідчий слідчого управління ФСБ Росії" , - повідомляє російське видання.

Справу проти Пригожина було порушено 23 червня, а про припинення кримінального переслідування було оголошено після переговорів з ним диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Однак джерело видання у наглядовому відомстві повідомило, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває. Як твердить джерело, для ухвалення іншого рішення минуло занадто мало часу.