Німеччина виступила проти використання заморожених активів РФ

Німеччина виступає проти планів Єврокомісії використовувати заморожені активи Росії через побоювання, що це дасть змогу Польщі вимагати з ФРН компенсацію за Другу світову. ﻿Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених урядових чиновників у Берліні, повідомляє Новое время.

У розмові з виданням неназваний чиновник МЗС Німеччини сказав, що Росії «доведеться заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні», і ФРН робить «все, що може в рамках закону», щоб знайти і заморозити активи російських фізосіб і компаній, які перебувають під санкціями.

Водночас він наголосив, що використання російських коштів для відновлення України порушує «складні фінансові та юридичні питання». За словами іншого співрозмовника видання «це відкриває скриньку Пандори».

Він додав, що якщо Євросоюз візьме заморожені гроші ЦБ РФ або скористається доходами від інвестування коштів, то це створить прецедент, зокрема для Польщі. Країна вимагає від Німеччини відшкодування збитків за Другу світову війну.

Як пише газета, глава Мін'юсту Німеччини Марко Бушман вивчив пропозиції Брюсселя щодо вилучення активів Банку Росії і дійшов висновку, що вони юридично неспроможні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не може законно конфіскувати повністю заморожені російські активи, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів.

Юридична служба Ради ЄС розробила план щодо використання заморожених активів російського Центрального банку на суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.

За результатами арештів і різних механізмів конфіскації активів росіян і колабораціоністів в Україні з 24 лютого 2022 року до державного бюджету було спрямовано 28,3 млрд грн.