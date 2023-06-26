НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара.

"НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на отриманні неправомірної вигоди" , - йдеться у повідомленні НАБУ.

Співрозмовники видання "Українська правда" уточнили, що йдеться про Головка та його заступників Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн. грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн Головко та двох його заступників затримали "на гарячому".