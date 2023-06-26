Ситуація в регіонах: росіяни б′ють по 9 областях

За даними голів ОВА, минулої доби російські загарбники тримали під вогнем 9 областей, безуспішно наступали на Сватівщині в Луганській області, вогневих ударів зазнали 27 населених пунктів Херсонщини, повідомляє Українська правда.

Луганщина: наступальні дії вчора противник зосередив на Сватівщині, де спробував просунитися уперед західніше Кривошиївки у напрямку Стельмахівки. Зазначені його спроби результату не принесли – наші захисники зупинили всі намагання ворога.

Окупанти продовжують активно застосовувати авіацію уздовж усієї лінії фронту. Цього разу свої удари загарбники спрямували по Діброві та Білогорівці, обстрілів зазнали та ж сама Білогорівка і Невське.

За добу противник здійснив 101 обстріл(486 снарядів).

Про обсяги втрат ворога свідчить постійне збільшення мережі військових шпиталів на окупованій території. Нещодавно в Луганську відбулося відчуження ще одного медичного закладу, який перепрофільовано під військовий шпиталь. Там цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для роботи залучені медичні працівники з РФ.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 95 обстрілів (644 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (17 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 27 населених пунктів області.

Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, 7 - дістали поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати.

Ворог вчергове обстріляв Антонівку. Поранення отримали 2 людей. Їм надано необхідну допомогу.

Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Під цей обстріл потрапила й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері.

Росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, без постраждалих.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли, із мінометівта РСЗВ, по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Пошкоджено трансформатор у Сновській громаді, без електрики 11 населених пунтктів, тривають роботи з ремонту, вже частково заживлено деякі населені пункти. Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Білопільська громади.

Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Великописарівська та Новослобідська громади.

У Миропільській громаді внаслідок одного з обстрілів одна людина отримала поранення. Пошкоджено 2 житлові будинки.

Шалигинська громада: внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

Запорізька: окупанти завдали 52 удари по 14 містах і селах Запорізької області: ракетний по Новояковлівці, авіаційні по Оріхову, Преображенці, Левадному, з БПЛА по Ольгівському, 7 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю та Левадному, 40 ударів з артилерії по Залізничному, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

Наразі зафіксовано 38 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

Вночі у Преображенці фахівці врятували з-під завалів 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.

Дніпропетровщина: від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Зеленого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог з РСЗВ обстріляв c. Колісниківка Куп'янського району. Пошкоджено 2 будинки.

У м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Донеччина: за добу поранень зазнали 3 цивільні мешканці

Ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари (тип ракет не встановлено), ракетні (С-300), РСЗВ, артилерія та танкові обстріли. Під обстрілами: Авдіївка, Дружківка, смт. Північне, с.Суха Балка, Часів Яр, с.Катеринівка, с.Єлизаветівка, смт. Курахівка.

Пошкоджено 2 об’єкти інфраструктури, 16 житлових будинків, адміністративна будівля, цивільний автомобіль, господарська споруда, лінію електромереж.

Миколаївщина: вчора обстрілів зазнало м.Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі у житловому секторі. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.