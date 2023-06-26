У НБУ дали прогноз, що буде з цінами в Україні

Сповільнення інфляції в Україні впродовж останніх місяців було стрімкішим, ніж очікував НБУ. Так, у травні вона знизилася до 15,3% проти 16,2% р/р, передбачених траєкторією квітневого прогнозу.﻿ Про це, з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 14 червня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишався доволі високим. Зокрема давалося взнаки перенесення витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг" , - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, сповільнення інфляції тривало й у червні. Частково така динаміка зумовлювалася ефектом бази порівняння. Позитивний вплив мало також збільшення пропозиції продовольства та пального. До того ж економіка швидше, ніж очікувалося, подолала енергетичну кризу, спричинену російським ракетним терором, а це певною мірою знизило тиск на витрати бізнесу.

Водночас вагомий внесок у поліпшення цінової динаміки мало зміцнення готівкового курсу гривні, у тому числі завдяки комплексу заходів НБУ. Серед них: утримання облікової ставки на рівні 25%, посилення нормативів обов’язкового резервування, а також оновлення операційного дизайну монетарної політики. Результатом цих заходів стало прискорене підвищення банками дохідності гривневих вкладів і зростання строкових депозитів у всіх групах банків.

"Підвищення привабливості гривневих активів позитивно позначилося як на валютному ринку, так і на інфляційних та курсових очікуваннях більшості груп респондентів" , - йдеться в повідомленні.

У результаті інтервенції з продажу валюти навесні суттєво знизилися та були меншими, ніж очікував НБУ. Крім того, завдяки стійкій зовнішній підтримці міжнародні резерви України зростали та на початку червня сягнули 37,3 млрд доларів.

"Це посилює спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку й надалі" , - зазначили в НБУ.

Негативні фактори

Однак, попри певні позитивні тенденції, проінфляційні ризики залишаються підвищеними, зокрема з огляду на безпекову ситуацію. Так, російські теракти проти об’єктів критичної інфраструктури тривають. Руйнування Каховської дамби, за оцінками НБУ, матиме додатковий внесок у річну інфляцію на рівні 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств і часткову втрату врожаю овочів, повідомили в НБУ.

Крім того, "зерновий коридор" працює з перебоями, а Росія постійно шантажує світ припиненням його функціонування.

"Реалізація сценарію з припиненням його роботи матиме негативні наслідки для українського експорту з відповідним зниженням валютних надходжень у країну та можливим посиленням тиску на курс гривні. Ускладнити ситуацію можуть обмеження поставок українського продовольства окремими європейськими країнами" , - за значили в НБУ.

До того ж є чимало внутрішніх ризиків для прогнозу інфляції. Погіршення інфляційної динаміки може зумовлюватися змінами в ціноутворенні на ринку електроенергії для непобутових споживачів. Певний тиск на ціни може чинити також швидше, ніж очікувалося, відновлення економічної активності. Крім того, залишки на поточних рахунках у банках залишаються рекордно високими (майже 400 млрд грн коштів фізичних осіб), що генерує ризики для валютного ринку за подальшого пом'якшення обмежень, додали в НБУ.

Облікова ставка

Сім членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% у червні. Троє членів КМП висловилися за зниження облікової ставки в червні.

Більшість членів КМП припускають, що НБУ може перейти до циклу поступового зниження ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз.

Більшість членів КМП очікують, що наприкінці року облікова ставка становитиме 20-21%. Ще один учасник дискусії бачить передумови для стрімкішого її зниження - до 19-20%.

Зазначимо, у травні інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а в 2024 році меншою за 10%.