NYT: "Вагнер" буде трансформований, а від його заколоту прогалин на фронті не виникло

Американські чиновники та аналітики вважають, що марш "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним на Москву не відкрив "прогалини в обороні" РФ і не допоміг Україні на фронті. Про це, з посиланням на американське видання "The New York Times", повідомляє Українська правда.

"Україна, безумовно, намагатиметься скористатися хаосом, викликаним Пригожиним, але, на думку американських чиновників та незалежних аналітиків, не було жодних прогалин в обороні, які можна було б використати.

І марш Пригожина, принаймні за попереднім аналізом, не змусив жодних російських підрозділів у п'ятницю чи суботу залишити свої позиції на півдні чи сході України, щоб стати на захист Москви, заявили американські офіційні особи.

Поки розгорталася ця драма, війна не припинялася: російські війська випустили понад 50 ракет в Україні до світанку в суботу" , - пише американське видання.

"The New York Times" зазначає, що "бунт" закінчився так само швидко, як почався: наступного дня вже було оголошено, що Пригожин припинить свій похід на Москву і погодиться на "вигнання до Білорусі".

Кремль оголосив, що військам Вагнера, які не брали участь у заколоті, буде дозволено підписати контракти з Міністерством оборони. Ті, хто приєднався до бунту, не переслідуватимуться.

"Ця заява свідчила про те, що "Вагнера" у його нинішньому вигляді більше не буде" , – констатує видання.

NYT додає, що залишається відкритим питанням, скільки солдатів "Вагнера" будуть готові воювати під егідою Міністерства оборони РФ.

Наголошується, що "Вагнер" був важливим інструментом російської зовнішньої політики, особливо в Малі, Центральноафриканській Республіці, Сирії та інших країнах.

"Хоча група, швидше за все, буде трансформована під контроль Міністерства оборони, немає впевненості, що Кремль дозволить їй зникнути як ефективній бойовій силі. Крім того, у Пригожина, можливо, є ще якийсь наступний хід" , - додає NYT.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що збройний напад ПВК "Вагнер" на російське військове керівництво Росії в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на війну, а CNN припускала, що заколот Пригожина сприятиме контрнаступу України і може змінити хід війни на її користь.