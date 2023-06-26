Суд ухвалив вирок убивцям Гандзюк

Дніпровський суд Києва оголосив вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк - обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув'язнення.

Адвокати у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк зазначили, що це максимальна міра покарання, можлива у рамках статті, за якою судили обвинувачених.

"Суд визнав, що саме Владислав Мангер та Олексій Левін замовили та організували напад на Катерину. Усі наведені нами аргументи, докази та обґрунтування довели: це був спланований напад на активістку - щоб її залякати. В результаті завдані травми спричинили смерть" , - зазначили адвокати. .

Також обвинувачені мають заплатити 15 млн грн за заподіяну моральну шкоду батькам та чоловікові Гандзюк. Суд повністю задовольнив умови цивільного позову потерпілих та зобов'язує обвинувачених сплатити солідарно цю суму.

Захист має 30 днів, щоб оскаржити вирок. Після - він набуде чинності.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року херсонську активістку та радника міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Через 4 місяці вона померла у лікарні. Спочатку поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а згодом назвала умисним вбивством.

Вирок у справі отримали 6 осіб: виконавці Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, організатор Сергій Торбін та помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Останнього засудили за приховування злочину.

Суд над обвинуваченими Владиславом Мангером та Олексієм Левіним триває понад три роки. Вони заперечують свою провину.