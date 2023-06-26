Данія зніме F-16 з озброєння раніше, що наблизить їхню передачу ЗСУ

У Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Про це Міністерство оборони проінформувало датський парламент, повідомляє Європейська правда.

Виконувач обов'язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен заявив, що передача Україні F-16 також наближається.

Він зазначив, що зняття з озброєння винищувачів F-16 стало можливим через швидше введення в експлуатацію F-35, які стануть їх заміною.

"Ми можемо ввести в експлуатацію F-35 раніше, ніж планувалося. І тому ми зараз перебуваємо в ситуації, коли F-16 може бути знято з озброєння раніше" , - зазначив в.о. міністра.

За його словами, українським пілотам знадобиться 6-8 місяців навчання, перш ніж передача данських літаків F-16 стане реальністю.