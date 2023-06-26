У НБУ прогнозують зниження облікової ставки: названо ймовірні дати

Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткові пункти очікується починаючи з липня або вересня. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в.п., починаючи з липня або вересня" , - зазначають у НБУ.

Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть у червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки щодо зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.

У той же час семеро членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Вони зазначили, що робота трансмісійного механізму покращилася, а зацікавленість громадян до термінових гривневих інструментів посилився. Проте потенціал до зростання частки термінових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.

"Поліпшення термінової структури і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стійке зниження інфляції" , - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.

Нагадуємо, у червні 2022 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних.

Облікова ставка – це ключовий інструмент, за допомогою якого Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Підвищуючи її НБУ стимулює банки робити кредити для бізнесу та населення дорожчими, а депозити – вигіднішими. Це зменшує швидкість обігу грошей і має призвести до зниження темпів їхнього знецінення.