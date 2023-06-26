Спецслужби РФ загрожували сім'ям ватажків "Вагнера" - The Telegraph

Джерела британських спецслужб повідомили, що російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям ватажків "Вагнера" перед тим, як Євген Пригожин припинив свій "наступ на Москву". Про це, з посиланням на The Telegraph, повідомляє Українська правда.

Також наголошується, що сили найманців налічували лише 8 000 бійців, а не 25 000, як заявлялося, і що вони, швидше за все, зазнали б поразки у будь-якій спробі взяти російську столицю.

Згідно з інформацією, наданою ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін спробує асимілювати солдатів "Вагнера" до російської армії та усунути їх колишніх лідерів.

Західні ЗМІ припускають, що це була одна з причин, чому Пригожин відкликав похід на Москву за кілька годин до прибуття до столиці РФ.

Залишаються припущення про те, яка формальна угода була укладена, якщо вона взагалі була укладена. Пригожин не прокоментував цю пропозицію.

Також залишається незрозумілим, чи знятий з посади Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, як того вимагав Пригожин.

Також зазначають, що вплив заколоту "Вагнера" на поле бою в Україні ще доведеться побачити.

Кремль заявив, що солдати "Вагнера", які не брали участь у перевороті, будуть прийняті до складу російських сил оборони, стверджуючи при цьому, що ті, хто не брав участі, більше не переслідуватимуться.

Тим часом члени російської армії засуджених виступили з погрозами на адресу Пригожина, стверджуючи, що він зрадив їх, відмовившись від перевороту.