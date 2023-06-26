Сунак: Британія готова до низки сценаріїв після бунту Пригожина

Велика Британія підготувалася до низки сценаріїв у Росії, до яких може призвести бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

За його словами, Британія аналізує та відстежує перебіг подій у Росії після бунту Пригожина. При цьому країна перебуває в контакті з союзниками, щоб переконатися в координації дій.

Сунак розповів, що у вихідні він провів переговори про ситуацію в РФ з лідерами США, Франції та Німеччини.

"Поки що зарано з упевненістю передбачати, якими можуть бути наслідки, але, звичайно, ми готові, як і завжди, до низки сценаріїв" , - підкреслив глава британського уряду.

Зазначимо, що така заява пролунала після того, як у ЗМІ з'явилися публікації щодо планів Британії готуватися до несподіваного розпаду Росії.