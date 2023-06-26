"Нова пошта" вийшла на ринок Румунії

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" відкрив перше відділення Nova Post у Бухаресті – столиці Румунії. Про це повідомила прес-служба компанії.

"Це перша країна, в якій компанія почала надавати послуги з доставки в Україну та Молдову" , - йдеться у повідомленні.

Термін доставки з Румунії до України складає від 5 днів, між Румунією та Молдовою – від 3 днів.

"Румунія стала 4 країною ЄС, де відкрилися відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних з дому та підтримувати один одного навіть на відстані" , - розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

За його словами, поштовий оператор також допомагає місцевому бізнесу вийти на український ринок, де на них чекають 30 млн активних споживачів. Для українських підприємців це потужний стимул масштабувати свій бізнес та швидко доставляти товари клієнтам у Румунії та Молдові.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. У ньому можна отримувати та надсилати документи та посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка до суботи.

До 16 липня на доставку з Румунії до України діє спеціальний промокод зі знижкою –50%.

Щоб отримати знижку, потрібно зареєструватися до 3 липня включно на сайті.

Вартість доставки з України до Румунії складає:

документи – 250 грн.;

посилки до 2 кг – 400 грн.;

посилки до 10 кг – 600 грн.;

посилки до 30 кг – 1200 грн.

"Нова пошта" вже працює у Польщі, Литві, Чехії та Молдові. Наступною країною, де компанія планує відкрити відділення, є Німеччина.