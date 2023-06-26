НБУ може знизити облікову ставку вже у липні-вересні

У Національному банку обговорюють можливість зниження облікової ставки — це рішення підтримує більшість членів Комітету з монетарної політики, повідомляє Новое время.

Про це заявили у пресслужбі регулятора.

Троє членів комітету пропонували зниження облікової ставки ще в червні. Вони переконані, що НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості. На їхню думку, таке рішення не буде значним сюрпризом, адже опитування учасників ринку свідчать про зростання кількості респондентів, які вважають зниження ставки доцільним.

Наразі більшість членів комітету вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1−2 в. п, починаючи з липня або вересня. Вони погодилися, що в разі подальшого, стрімкішого за прогноз, сповільнення загальної та базової інфляції, відповідного поліпшення очікувань та збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів.

Однак не виключено, що НБУ відтермінує це рішення в разі виникнення нових викликів для валютного ринку та української економіки за реалізації ризиків.

Національний банк встановив облікову ставку на рівні 25% річних у червні 2022 року, відтоді вона не змінювалася.

У квітні НБУ прогнозував зниження облікової ставки до 23,2% у четвертому кварталі цього року і до 21% - у першому кварталі наступного.

Згідно з квітневим протоколом засідання комітету з монетарної політики за зниження ставки вже тоді до 24% виступили двоє з 11 його членів.