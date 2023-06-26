Польща передасть тисячі гвинтівок і мільйони боєприпасів Україні
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський анонсував передачу тисячі гвинтівок українським силовикам, повідомляє Українська правда.
Про це він повідомив у Twitter після зустрічі зі своїм українським колегою Ігорем Клименком.
За його словами, Польща продовжить свою підтримку Україну, в рамках якої розпочинає поставку зброї бойовим формуванням МВС України.
"Це тисячі кулеметів і мільйони боєприпасів, які дозволять ефективно воювати захисникам свободи України та Європи", – зазначив Камінський.
У коментарях Polsat він додав, що на фронті дуже напружена ситуація, оскільки триває контрнаступ, і ці бої можуть мати дуже великі масштаби. Польський міністр також пообіцяв медичну допомогу пораненим українським військовим в самій Польщі.
"У нашому розпорядженні є санітарний потяг, який буде забирати поранених офіцерів зі Львова. Ми також будуватимемо і підтримуватимемо польові шпиталі", – підкреслив Камінський.