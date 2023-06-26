Глава "Укрзалізниці" про зрадників у компанії: Мелітопольська дирекція перейшла вся

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України мелітопольська дирекція "Укрзалізниці" повністю перейшла на бік ворога, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова правління компанії Євген Лященко.

Відповідаючи на запитання, чи є кричущі приклади, коли менеджери УЗ переходили співпрацювати з окупантами, він сказав: "На жаль. Та сама мелітопольська дирекція".

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи були спроби спілкуватися з цими людьми, витягнути їх, Лященко сказав: "Це вже питання до Служби безпеки, це їх парафія".