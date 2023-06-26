Глава "Укрзалізниці" про зрадників у компанії: Мелітопольська дирекція перейшла вся
Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України мелітопольська дирекція "Укрзалізниці" повністю перейшла на бік ворога, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова правління компанії Євген Лященко.
Відповідаючи на запитання, чи є кричущі приклади, коли менеджери УЗ переходили співпрацювати з окупантами, він сказав: "На жаль. Та сама мелітопольська дирекція".
Відповідаючи на уточнювальне питання, чи були спроби спілкуватися з цими людьми, витягнути їх, Лященко сказав: "Це вже питання до Служби безпеки, це їх парафія".
"Ми часто говоримо, що Укрзалізниця — це Україна в мініатюрі, тому у нас є різні історії. Є неприємні, але все ж таки набагато більше прикладів справжньої мужності та стійкості. Серед них є й такі: у перші місяці повномасштабної війни залізничники у Херсонській, Запорізькій областях партизанили, передавали інформацію, ризикували своїм здоров’ям та життям", — розповів голова правління УЗ.