Грузія не вводить санкції через ризик війни з РФ – парламент
За словами голови парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, заклики щодо введення двосторонніх санкцій проти Росії змусять країну піти на ризик ескалації проти країни-агресора, повідомляє Укрінформ.
"Той, хто закликає Грузію ввести двосторонні санкції проти Росії, закликає Грузію піти на ризик ескалації проти Росії, тобто піти на ризик можливої війни з Росією", – сказав Папуашвілі.
Також згідно із заявою представника грузинського парламенту, жоден факт ухилення від міжнародних санкцій за участю Грузії не був підтверджений навіть "на рівні підозри".
"Що стосується санкцій, то ми з першого дня війни в Україні говорили, яка наша політика, і ми сумлінно проводимо цю політику. Наша політика полягає у тому, щоб Грузія не використовувалась для ухилення від міжнародних санкцій, і жоден факт не був підтверджений навіть на рівні підозри", – додав він.