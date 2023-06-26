У Білорусі почали будувати табори для вагнерівців за 200 км від України.

У Білорусі розпочали будівництво табору на 8 тисяч бійців, за 200 км від кордону з Україною. Таких таборів буде кілька, повідомляє Верстка.

У Могилівській області Білорусі вже ведеться будівництво військового табору для найманців ПВК "Вагнер". За словами співрозмовника, таборів буде кілька, один із них розташується недалеко від міста Осиповичі.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]" , - сказав співрозмовник видання. Він додав, що площа табору становитиме 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок. Джерело, близьке до керівництва Могилівської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для ПВК у регіоні.

Інформацію, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і родичі учасників групи "Вагнер". Одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що підрозділи ПВК Вагнера, що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі.

Ще одна співрозмовниця видання розповіла виданню, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі "швидше за все", але більше на зв'язок не виходив. Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких, але у розмові з кореспондентом видання вони згадали, що не знають точно, чи йдуть підрозділи у бік Білорусі.

Один зі співрозмовників повідомив, що його родич наразі перебуває "під Ростовом".