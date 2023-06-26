Загроза від РФ збережеться у разі перемоги України — Генштаб Британії

Загроза з боку Росії збережеться, навіть якщо Україна виграє війну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс.

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" Росію, заявивши, що, попри те, що Москва зіштовхнулася з невдачами у своєму вторгненні, її "наміри були розкриті всьому світу".

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна - а вона має закінчитися перемогою України - я вважаю, що російська загроза залишиться" , - заявив він.

Начальник Генштабу Британії додав, що віддаючи належне хоробрості та самопожертві України - це дало НАТО час на "модернізацію", навчання та забезпечення готовності, щоб вона могла стримувати Росію.