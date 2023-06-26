У РФ знову запрацювали вербувальні центри до ПВК "Вагнер" — росЗМІ

Принаймні у двох російських містах, Тюмені та Новосибірську, після заколоту Євгена Пригожина відновили роботу центри з вербування до ПВК "Вагнер", повідомляє Кореспондент.

Про це пишуть російські медіа.

Так, на вході у вагнерівський центр у Новосибірську знову повісили рекламні плакати приватної військової компанії, хоча в день бунту, 24 червня, вони були зняті, а центр закритий. У штабі в Тюмені також повідомили, що "працюють за попереднім записом".

Нагадаємо, на минулих вихідних ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував бунт. Колони "вагнерівців" рухалися на Москву і збивали літаки та гелікоптери армії РФ. Але після переговорів з главою Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин повернув підрозділи в польові табори. В Кремлі пообіцяли анулювати кримінальну справу проти нього.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "вагнерівців", які брали участь у заколоті, не будуть переслідувати, оскільки врахують "їхні заслуги на фронті". А частина найманців, якщо захочуть, підпишуть контракти з Міноборони РФ.