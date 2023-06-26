Суд у справі вбивства Шеремета через три роки починається з початку

Суд у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета, який триває вже майже 3 роки, розпочнеться з початку, повідомляє Українська правда.

Двоє з трьох присяжних не можуть брати участь у суді. Один із них мобілізований до лав Національної гвардії, інша виїхала за кордон. Тому у вересні 2022 їх звільнили.

Новий склад присяжних відібрали 2 червня 2023 року. Туди увійшов один присяжний, який залишився від попереднього складу, і один, який був серед запасних.

Через зміну присяжних розгляд справи має розпочатись з початку. Поки він ще не запустився.

Засідання, яке було призначене на 23 червня, перенесли через те, що на нього приїхала лише одна з трьох обвинувачених – Юлія Кузьменко. Яна Дугарь, як стало відомо в суді, перебуває на навчаннях. Причину, з якої не з’явився Андрій Антоненко, не оголошували, однак прокурору надали документи, які пояснюють відсутність підсудного.

Наступне засідання призначене на 21 серпня.

Під час великої війни у обвинувачених, двоє з яких є чинним військовими – Антоненко та Дугарь – немає запобіжних заходів.