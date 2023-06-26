Європа вперше імпортувала більше скрапленого газу, ніж трубопровідного

Імпорт скрапленого природного газу в Європу в 2022 році вперше перевищив обсяги імпорту трубопровідного, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Інституту енергетики.

Це свідчить про те, що континент швидко відновлює свою енергетичну інфраструктуру, водночас розриваючи зв’язки з Росією після вторгнення в Україну.

Відповідно до статистичного огляду, минулого року імпорт європейського трубопровідного газу становив близько 151 мільярда кубометрів порівняно з 232 мільярдами роком раніше. Падіння на 35% у річному обчисленні контрастує з імпортом СПГ, який зріс до 170 мільярдів кубометрів у 2022 році зі 108 мільярдів роком раніше.

Хоча апетит Європи до СПГ зріс, Азія все ще залишається найбільшим імпортером цього палива. Згідно з оглядом, світова торгівля газом у вигляді СПГ становила 56% усього міжрегіонального обсягу торгівлі газом минулого року.

Частка Росії у світовому експорті трубопроводів впала до 29% у 2022 році з приблизно 43% у середньому за попередні 10 років.

Норвезький трубопровідний газ був врахований як внутрішня торгівля в Європі та виключений з-поміж імпорту.