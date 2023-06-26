Пригожин про спробу заколоту: йшли до Москви не для повалення влади

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив виправдатись про свій провальний бунт та сказав, що він з найманцями йшли до Москви "не для того", щоб скидати владу, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

За його словами, ПВК не хотіла проливати російську кров, а взагалі вони йшли для демонстрації свого протесту. При цьому Пригожин почав заперечувати те, що ПВК планувала повалити владу у РФ.

Ватажок "Вагнера" почав жалітись, що його ПВК хотіли розформувати та прив'язав до цього чиїсь інтриги. Також Пригожин почав виправдовуватись за знищення російської авіації, пояснивши це тим, що вона завдавала ударів по колоні "Вагнера".

"Метою "походу" було - не допустити знищення ПВК "Вагнер" і притягнути до відповідальності тих осіб, які своїми непрофесійними діями зробили величезну кількість помилок під час "СВО" (війни РФ проти України - ред.)" , - розказав Пригожин.

Також найманець почав нахвалювати білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який "протягнув йому руку". Начебто після цього "вагнерівці" вирішили не йти на Москву.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.