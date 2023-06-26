На Закарпатті мати планувала продати немовля до Словаччини

Правоохронці затримали чоловіка, який організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Відомо, що чоловіка було затримано у пункті пропуску "Малі Селменці". Він супроводжував громадянку України, яка мала продати свого сина. Слідчі з'ясували, що затриманий підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей.

Мати дитини мала перетнути кордон та передати спільникам дитину. За це жінка мала отримати 5 тисяч доларів США. Прибуток організатора складав 20 тисяч доларів.