Фінляндія посилила контроль на кордоні з Росією після заколоту Пригожина

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії почала уважніше стежити за ситуацією на кордоні з Росією після спроби засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина влаштувати збройний заколот у країні, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах" , - розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.

При цьому він зазначив, що вихідні на кордоні були звичайними.

"Те, що сталося в Росії, не позначилося на русі. Звичайно Юханнус (фінське свято - ред.) трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята" , - зазначив Луккарі.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.