Фінляндія посилила контроль на кордоні з Росією після заколоту Пригожина
Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії почала уважніше стежити за ситуацією на кордоні з Росією після спроби засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина влаштувати збройний заколот у країні, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", - розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.
При цьому він зазначив, що вихідні на кордоні були звичайними.
"Те, що сталося в Росії, не позначилося на русі. Звичайно Юханнус (фінське свято - ред.) трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята", - зазначив Луккарі.
Бунт Пригожина
Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.
У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.