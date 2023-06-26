Зеленський відвідав українських військових на Донбасі

Президент Володиимр Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області. Він відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця, які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку, повідомляє Корреспондент.

Командувач ОСУВ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський детально доповів Зеленському про оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Також президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

"Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є" , – сказав Зеленський, звертаючись до захисників.

Глава держави надав звання Героя України та вручив орден Золота Зірка капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника.