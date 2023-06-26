У ЄС не змогли погодити новий пакет військової допомоги для України

Міністри закордонних справ ЄС не змогли погодити виділення для України 8-го пакета військової допомоги, хоча затвердили новий внесок країн-членів до Європейського фонду миру в обсязі 3,5 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції у Люксембурзі за підсумками ради міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми підтвердили наше зобов’язання підтримувати Україну, подвоїти зусилля з поставок обладнання та з тренування, зробити все, щоб підтримати контрнаступ, який здійснює Україна. Перш за все, ми погодили дуже потрібний додаток у 3,5 мільярди євро до Європейського фонду миру та негайно мали пояснити, що це не лише для України…

Ухвалення 8-го пакета (військової, - ред.) допомоги для України все ще не знайшло вирішення. Ми працювали особисто з усіма, намагаючись вирішити це питання якнайшвидше, тому що цей пакет підтримки для України залишається життєво важливим" , - сказав Боррель.

Він нагадав, що додаткові внески до міждержавного Європейського фонду миру будуть спрямовані, окрім України, на підтримку партнерів Європейського Союзу будь-де у світі, включаючи Африку та Західні Балкани.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин блокування чергового траншу військової допомоги для України, Боррель повідомив, що продовжить працювати з Угорщиною й Україною, щоб знайти відповідні рішення.

"Мені шкода, що цей ще один транш допомоги не був погоджений. Ми продовжуватимемо працювати з Угорщиною та Україною, щоб бачити, як можемо знайти рішення, розблокувати цей стан справ" , - додав Боррель.

Як повідомлялося, Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у 500 млн євро військової допомоги Україні з Європейського фонду миру державами-членами ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".

Завдяки можливостям цього міждержавного Фонду, ЄС зміг надати Україні вже сім пакетів військової допомоги на загальну суму 3,6 мільярда євро. Крім цього, ЄС виділив 1 мільярд євро для поставок наявних боєприпасів для України з арсеналів країн ЄС та ще 1 мільярд євро – для колективного замовлення та прискорення виробництва артилерійських боєприпасів на підприємствах європейської оборонної промисловості для їх подальшого передання Україні.