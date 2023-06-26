Байден вперше публічно прокоментував спробу заколоту у Росії

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними, повідомляє Європейська правда.

Заяву президента США у Білому домі в понеділок цитує телеканал CNN.

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в Росії і доповідати йому "щогодини", а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.

"Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО" , – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи" , – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії.

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде" , – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.