"Вагнерівців" немає в Бахмуті та на його околицях – Череватий

Найманців ПВК "Вагнер" у Бахмуті та на його околицях немає. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вагнерівців немає в Бахмуті. Вони звідти ганебно втекли, зараз там головною діючою силою є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, що для них важливий Бахмут і важливо його втримати. За 10 місяців вони його не змогли взяти і втратити його швидко –це було б піком приниження", - сказав речник.

За його словами, поряд із десантними підрозділами є піхотні підрозділи, інші ПВК, які поєднані з міноборони РФ, а також нові набрані з кримінальників штурмові роти "Шторм Z".

Нагадаємо, увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Однак у суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.