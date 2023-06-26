Латвія перестала приймати документи на всі візи у росіян

МЗС Латвії з 26 червня призупиняє прийом документів на візи всіх типів у громадян РФ через те, що внутрішня політична ситуація в Росії є непрогнозованою, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві відомства.

Уточнюється, що документи на візу, подані до 25 червня, розглянуть у попередньому порядку. У разі виникнення додаткових питань МЗС закликає звертатися до посольств та консульств Латвії за кордоном.

Як повідомлялося, напередодні, під час військового заколоту ПВК "Вагнер" глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Латвія не видаватиме гуманітарні чи будь-які інші візи громадянам РФ. МЗС країни пояснило, що мається на увазі, що не з'явиться нових візових опцій щодо тих росіян, які тікають від нинішньої ситуації в Росії, і всі обмеження залишаються без змін.