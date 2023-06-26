Китай обігнав Японію за експортом автомобілів на тлі продажів до РФ

У першому кварталі Китай продав більше автомобілів за кордон, ніж будь-яка інша країна, частково через стрибок продажів клієнтам в Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані консалтингової компанії AlixPartners.

Зазначається, що Китай експортував 1,07 млн автомобілів за перші три місяці року, випередивши багаторічного лідера Японію.

Так, Китай поставив до Росії 112 тисяч автомобілів - приблизно стільки ж, скільки він продав там за весь минулий рік. Західні автовиробники значною мірою відмовилися від поставок до Росії через її вторгнення в Україну.

Кількість проданих за кордон автомобілів по країнах за останні п'ять років

"Успіх китайських брендів в інших країнах Європи та США залишається обмеженим - минулого року вони продали там лише 900 тис автомобілів. Тим не менш, консалтингова компанія очікує, що до 2026 року китайські поставки на ці ринки зростуть на 67%, оскільки такі компанії, як BYD і Xpeng активізують свої зусилля з розширення за кордоном" , - пише агентство.

"Ми вважаємо, що зараз саме той час, коли китайські бренди починають свій руйнівний вплив на західні ринки" , - заявив журналістам керуючий директор AlixPartners у Шанхаї та колишній керівник Ford Motor Стівен Дайєр.

Група прогнозує, що цього року світові продажі легкових автомобілів зростуть на 5%, головним чином завдяки зростаючому попиту на електромобілі. У США вони зростуть на 10%, в Європі - на 6%, а в Китаї - на 3%.