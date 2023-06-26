США готують новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів

Уряд США планує оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною сумою $500 мільйонів, повідомляє Укрінформ.

Про це пише CNN із посиланням на офіційного представника адміністрації.

"Очікується, що в новий пакет допомоги, про який буде оголошено у вівторок, входитимуть додаткові бойові машини Bradley і Stryker",- зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що виділення відбуватиметься за повноваженнями президента (presidential drawdown – ред.), що означає негайну відправку озброєнь з наявних ресурсів Пентагону.